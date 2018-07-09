  • 9 июля 20189.07.2018понедельник
  • USD63,1216
    EUR73,9028
  • В Тюмени 24..26 С 2 м/с ветер юго-западный

О каникулах без опасности рассказывают ялуторовским детям спасатели

Общество, 17:27 09 июля 2018

Фото управления образования администрации Тюменского района

Более 200 ребят узнали о профессии пожарного и повторили правила поведения в чрезвычайных ситуациях во время второй смены летних лагерей Ялуторовска и Ялуторовского района.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, для детей предусмотрены экскурсионные посещения 81-й пожарно-спасательной части, сопровождающиеся беседами, подвижными играми, викторинами на тему "Каникулы без опасности".

Дети с огромным восторгом осматривают пожарно-спасательную технику и оборудование, бурю эмоций вызывает примерка обмундирования.

Экскурсанты знакомятся с бытом пожарных, а заключительным этапом каждой экскурсии становится беседа о безопасности в летнее время, которая позволяет в очередной раз напомнить участникам экскурсии о правилах поведения на водоемах, в лесу, в быту.

Заряд положительных эмоций и хорошее настроение в подарок получают дети и спасатели от таких незабываемых встреч.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность , летний каникулы , пожарные , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 09.07.2018Тюменский депутат предлагает включить село Иевлево в "Императорский маршрут"
18:00 09.07.201810 июля - события дня
17:38 09.07.2018Ямальцам обещают сильный ветер
17:27 09.07.2018О каникулах без опасности рассказывают ялуторовским детям спасатели