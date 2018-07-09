О каникулах без опасности рассказывают ялуторовским детям спасатели

Фото управления образования администрации Тюменского района Фото управления образования администрации Тюменского района

Более 200 ребят узнали о профессии пожарного и повторили правила поведения в чрезвычайных ситуациях во время второй смены летних лагерей Ялуторовска и Ялуторовского района.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, для детей предусмотрены экскурсионные посещения 81-й пожарно-спасательной части, сопровождающиеся беседами, подвижными играми, викторинами на тему "Каникулы без опасности".

Дети с огромным восторгом осматривают пожарно-спасательную технику и оборудование, бурю эмоций вызывает примерка обмундирования.

Экскурсанты знакомятся с бытом пожарных, а заключительным этапом каждой экскурсии становится беседа о безопасности в летнее время, которая позволяет в очередной раз напомнить участникам экскурсии о правилах поведения на водоемах, в лесу, в быту.

Заряд положительных эмоций и хорошее настроение в подарок получают дети и спасатели от таких незабываемых встреч.