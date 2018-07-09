Ямальцам обещают сильный ветер

фото из архива ИА "Север-пресс" фото из архива ИА "Север-пресс"

Ветер порывами до 16 метров в секунду обещают жителям Ямала 10 июля синоптики, сообщает ИА "Север-пресс".

На юго-востоке округа пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 18-23 градусов, местами до 28 градусов.

Спасатели призывают граждан к осторожности: при порывах ветра могут быть повреждены линии электропередач, деревья, слабо укрепленные рекламные щиты.