В Тюмени открылась выставка французских гобеленов

Фото пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Фото пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения

Выставочный проект "Французские гобелены в России" стартовал в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени. Экспозиция будет открыта до 5 августа, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

"Это событие — встреча двух культурных традиций: старинное искусство создания текстильных картин Франции впервые предстало на сибирской земле, славной своими традициями ковроткачества", - отметила исполняющая обязанности генерального директора ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Галина Коршакевич.

Однако первое знакомство Франции с сибирским промыслом состоялось гораздо раньше — еще в 1900 году, когда на Всемирной выставке в Париже тюменский ковер покорил зрителей и взял Гран-при и спустя 118 лет это знакомство продолжилось.

Представитель компании Jules Pansu (Жюль Пансю) в России Алексей Зотов выразил радость от того, что именно здесь, на тюменской земле, где развиты собственные традиции ковроткачества, состоялась эта знаковая встреча двух культур. Приятно удивило то, что сибирское ковроткачество и искусство французского гобелена имеют много общего.

По словам Алексея Зотова, выставочный проект в Тюмени беспрецедентен: впервые в мире Jules Pansu презентует себя на музейных площадях в таком объеме и столь долго. Архитектура и интерьеры музейного комплекса им. И. Я. Словцова как нельзя лучше подошли для экспозиции произведений фабрики Jules Pansu, среди которых реплики не только старинных шпалер, но и авангард.

Напомним, что компания Jules Pansu более 140 лет сохраняет и развивает традиции старинного искусства создания картин на ткани, используя технологии XVIII века знаменитого Жаккара и станки, созданные по его разработкам. При этом мастера фабрики способны создать реплику любого, даже ультрасовременного произведения. К примеру, к 140-летию Дома Jules Pansu текстильную коллекцию для фабрики разработал эпатажный дизайнер Жан-Шарль де Кастельбажак, известный своим экспрессивным творчеством.

Кроме того, Дом Jules Pansu — эксклюзивный издатель текстиля, который получил права на воспроизведение картин Пабло Пикассо от фонда его наследия. Точная передача цвета и его сложных градаций, прекрасное качество исполнения отличает также интерпретации авангардной и сюрреалистической живописи XX века — работ Жоана Миро, Василия Кандинского, Рене Магритта.

Со всем этим великолепием тюменцы имеют возможность познакомиться в течение месяца - работа выставки продлится до 5 августа. А для тех, кто захочет больше узнать об истории старинного искусства "живописи в текстиле", в рамках выставочного проекта 19 июля состоится лекция московского искусствоведа, историка быта, декоратора Ирины Алексиной.

Выставочный проект "Французские гобелены в России" реализуется благодаря совместным усилиям Тюменского музейно-просветительского объединения, тюменской компании "Галерея АРТ", представительства Дома "Jules Pansu" в России.