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ТюмГУ выиграл федеральный грант на реализацию молодежных проектов

Общество, 13:05 10 июля 2018

фото ТюмГУ

Грант в размере 11 млн 700 тыс. рублей на реализацию студенческих проектов выиграл ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В Федеральном агентстве по делам молодежи состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором подвели итоги и определили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов.

На участие в конкурсе среди образовательных организаций высшего образования было подано 2 тыс. 523 заявок от 380 вузов страны. Среди них 10 – из Тюменского госуниверситета. Победителями признаны 1 тыс. 86 проектов от 313 образовательных организаций. Отметим, Тюменский государственного университет занял первое место в списке вузов-участников проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров "5-100" по размерам присужденных грантов.

"Нам и раньше приходилось бороться за поддержку для проектов с вузами страны, поэтому новый формат грантового конкурса стал очередным поводом показать, что ТюмГУ по праву носит звание ведущего вуза региона. Это подтверждается тем фактом, что Тюменский госуниверситет занял 7 место из 313 среди победителей конкурса", — отметил начальник управления молодежной политики ТюмГУ Денис Степанчук.

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# грант , проекты , ТюмГУ

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