Абитуриенты ТюмГУ отдают предпочтения педагогическим направлениям

фото ТюмГУ фото ТюмГУ

Наибольшей популярностью у абитуриентов 2018 года в ТюмГУ пользуются педагогические направления подготовки, сообщает вуз.

Более 13 тыс. заявлений поступило в приемную комиссию Тюменского госуниверситета за 3 недели приемной кампании. Подлинники документов на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета предоставили более 1,5 тыс. абитуриентов.

Посвятить себя профессии учителя или воспитателя желают 1 тыс. 177 человек. Напомним, в ТюмГУ получить педагогическое образование можно как в Институте психологии и педагогики (ИЗО, дошкольное, начальное образование), так и в других институтах вуза, выбрав направление "Педагогическое образование с двумя профилями": русский язык и литература; история и иностранный язык; математика и информатика.

Среди социогуманитарных направлений подготовки традиционно большим спросом пользуются такие, как "Экономика" - 857 заявлений, "Менеджмент" - 792, "Юриспруденция" - 754 заявления и "Государственное и муниципальное управление" - 598. Кстати, на ГМУ в 2018 году впервые выделены бюджетные места.

Востребованы у абитуриентов и естественно-научные направления подготовки. Наибольшей популярностью пользуются здесь пока пользуется "Биология". Посвятить себя этой науке уже пожелали 417 человека. Далее с чуть меньшими показателями идут сразу несколько IT-направлений подготовки: "Информационные системы и технологии" - 412 заявлений, "Информационная безопасность" -399), "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" - 364 и "Прикладная информатика" - 357.

Напомним, заявления на бюджет будут приниматься до 25 июля. На договорные места – до 30 августа. Вся необходимая информация о приемной кампании размещена на сайте.