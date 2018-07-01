Уровень безработицы в Тюменской области снизился

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Уровень безработицы в Тюменской области по методологии Международной организации труда в мае 2018 года составил 4,5% при 5,1% в мае 2017 года, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Ситуация на рынке труда Тюменской области в первом полугодии сохраняется стабильной и контролируемой, о чем свидетельствуют значения показателей: уровень регистрируемой безработицы на конец 1 полугодия в сравнении с аналогичной датой прошлого года снизился с 0,64% до 0,55%; коэффициент напряженности на рынке труда — 0,2 человека на одну вакансию.

Всего обратившихся за 1 полугодие 2018 года — 25 тыс. 699 человек, из них трудоустроено 19 тыс. 7 человек, что составляет 74 %.

Наибольшую долю в числе обративших в органы службы занятости населения и трудоустроенных составляют граждане, имеющие различные рабочие профессии и специальности: рабочие строительных специальностей, операторы различной техники, водители, неквалифицированные рабочие.

Также при содействии службы занятости трудоустраивались продавцы, менеджеры, операторы, делопроизводители, администраторы, инженеры, бухгалтеры и специалисты других профессий.

Всего в банке вакансий на 1 июля имеется 33 тыс. 836 вакансий.

Наиболее востребованными остаются профессии строительной отрасли — монтажник технологических трубопроводов, штукатур, электрогазосварщик и другие. Сохраняется высокая потребность специалистов с высшим образованием: инженеры, учителя, воспитатели.