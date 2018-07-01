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Сергей Журиков стал тренером клуба "Тюменский легион-2005"

Спорт, 14:10 10 июля 2018

Сергей Журиков/фото ХК "Рубин"

Известный хоккеист Сергей Журиков завершил игровую карьеру, но остается в тюменском хоккее. Он будет тренировать "Тюменский Легион-2005", сообщает ХК "Рубин".

Бывший защитник тюменского "Рубина", который много сезонов выступал за клубы суперлиги и КХЛ приступил к работе в ЦСП "Тюменский Легион", который занимается подготовкой хоккеистов для одноименной молодежной дружины и главной команды ХК "Рубин".

Сергей Журиков будет тренировать "Тюменский Легион-2005", выступающий в региональном первенстве России. Старшим тренером этой команды является Алексей Осипов.

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# Сергей Журиков , хоккей

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