Автопарк неотложной помощи Тюменского района полностью обновился

Автопарк неотложной медицинской помощи Тюменского района полностью обновился. 10 июля бригадам неотложки вручили ключи от десяти новых специализированных машин.

Автомобили "Лада Ларгус" в этот же день начнут нести службу в бригадах неотложной медицинской помощи ембаевской, каскаринской, московской, мальковской, червишевской амбулаторий, а также в новотарманской, винзилинской, успенской, боровской больницах и богандинской поликлинике. Все белые машины оформлены в едином узнаваемом стиле.

"Мы понимаем, что в настоящее время автопарк неотложной помощи района не только устарел, но он к тому же разномастный и неузнаваемый, - рассказал главный врач областной больницы № 19 Андрей Патрикеев. - В Тюменском районе трудятся десять бригад неотложки, и сегодня у нас торжественный момент - десять новых автомобилей будут переданы водителям службы".

"Наш старый "Уазик" отслужил без малого 11 лет, за это время он, конечно, сильно потрепался, но его двигатель все еще в порядке, - рассказал водитель неотложки Фарид Садыков. - За время службы он "намотал" почти 600 тысяч километров пробега, ведь в день у нас бывает до 15 вызовов". Примечательно, что ключи от нового служебного автомобиля водитель получил в свой день рождения.

Напомним, что в целом автопарк скорой медицинской помощи Тюменской области пополнился 137-ю автомобилями российского производства. 110 из них уже поступили в медицинские учреждения Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Голышманово, сел Исетское, Нижняя Тавда, Ярково, Вагай, Казанское и Уват, а также в филиалы районных больниц.

Среди новых автомобилей – 23 машины скорой помощи марок ГАЗ, "Соболь" и "Форд", и 114 санитарных автомобиля ГАЗ, "Лада Ларгус", УАЗ, "Соболь".

Николай Ступников