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В московском парке Горького можно научиться цирковым трюкам

Общество, 18:40 10 июля 2018

фото сайта мэра Москвы

В парке Горького появилась трапеция для полетов. Все желающие смогут подняться в воздух и научиться цирковым трюкам, сообщается на сайте мэра Москвы.

Она будет находиться в парке до сентября. Эта конструкция высотой 10 метров и длиной 30 метров позволяет подняться в воздух даже тем, кто никогда раньше этого не делал.

Здесь возможны не только разовые полеты, но и обучение азам цирковой профессии: в парке открыта школа воздушной гимнастики. В ней всех желающих научат гимнастике на полотнах, прыжкам на батуте, хождению по тросам, жонглированию. Заниматься могут и взрослые, и дети старше четырех лет.

Ученики смогут попробовать себя в роли настоящего артиста цирка. Для них будут проводить вечерние театрализованные шоу совместно с педагогами и профессиональными гимнастами. Участникам подберут костюмы, нанесут грим и позволят показать, чему они научились.

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Летняя школа воздушной гимнастики открывается в Москве уже в третий раз. В 2016 году ее посетили более 4 тыс. человек.

Обучение в школе платное. Болельщикам ЧМ-2018 до конца соревнований предоставят скидку 10 % при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID).

Записаться на тренировку можно на сайте школы или по телефону +7 (499) 130-80-65.

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# парк Горького , трапеция , цирк

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