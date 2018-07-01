Тюменцы выйдут на всероссийский субботник в рамках акции "Зелёный маршрут"

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Тюменцы выйдут на массовый субботник в рамках Всероссийского конкурса "Зелёный маршрут" 14 июля. Конкурс проходит под эгидой Министерства культуры РФ совместно с волонтерами Победы, сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Ранее каждый житель России мог собрать команду единомышленников (от 5 до 15 участников), которым не безразлична экология родного края, и подать заявку на заочный этап участия в конкурсе "Зеленый маршрут", где они боролись за выход в следующую, очную стадию, состоящую из нескольких испытаний.

От Тюменской области в очный этап пробились четыре команды. На этой неделе им предстоит пройти всероссийский субботник на той экологической тропе, которую они выбрали в своих заявках. Каждая команда наведет порядок на обозначенном участке, а также предложит свои варианты благоустройства данной территории.

"Зеленые маршруты" – это экологические тропы или туристические маршруты, включающие в себя привлекательные для туристов места, которые обладают уникальным познавательным потенциалом в самых разных сферах истории, краеведения и природы.

Команда "Туристы ТюмГУ" выбрала экологическую тропу "Среди лесов и озер", "Экокотики" – "Человек и природа в древности", "Тюменские зубы" – "От звезд до дна тюменского моря", а команда "VisitTyumen" благоустроит Марьино ущелье.

Главный приз Всероссийского конкурса "Зеленый маршрут" - поездка в любой российский туристический город на выбор. Поведение итогов состоится 5 сентября, всего победителями станут три команды со всей России.

Конкурс проводится для популяризации отдыха на природе, краеведения и туризма, формирования идеи здорового образа жизни, привлечения внимания широкой общественности к важности сохранения зеленых маршрутов в регионах РФ, а также развитие их инфраструктуры и улучшение экологической обстановки с участием добровольцев.

Узнать подробнее о самых интересных мероприятиях в Тюмени и Тюменской области можно на сайте https://visit-tyumen.ru/. А составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen.

Уже доступно для скачивания:

iOS bit.ly/VisitTyumen_appStore

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Туристско-информационный центр Тюменской области – ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" начал свою работу в 2017 году. Основными направлениями деятельности агентства являются консультационная и информационная функция, продвижение туристского потенциала региона, повышение узнаваемости Тюменской области за пределами региона. Руководитель - Мария Сергеевна Трофимова.