Ишимские аграрии закончили обрабатывать поля от сорняков

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Все работы по обработке сорняков в Ишимском районе завершены 10 июля.

По информации первого заместителя главы Ишимского района, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Сергея Максимова, посевная в текущем году проходила тяжело. Холода и переизбыток влаги отодвинули ее завершение. Поэтому сдвинулась и затянулась гербицидная обработка полей.

"Колеса заезжающей обрабатывать поля техники оставляли колеи от 20 до 80 сантиметров, что недопустимо. Но сроки упустить было нельзя. Потом погода сжалилась и подарила хлеборобам солнечную неделю. Люди работали по 12-15 часов или в две смены. На полях были разбиты полевые станы, где механизаторы могли отдохнуть, выпить чаю. Там же были запасы запчастей, горюче-смазочных материалов, стояли сварочные аппараты на случай экстренного ремонта.

Для аграриев, помимо горячих обедов, были организованы дополнительные завтраки и ужины. Потому что трудовой день начинался в четыре-пять часов, а заканчивался иногда и за полночь", - рассказал Сергей Максимов.

Он добавил, что для ускорения и своевременного завершения посевной во время ее проведения были приобретены пять новых посевных комплексов.

"Вопреки плохой погоде мы ни на гектар не уменьшили посевные площади и даже превысили план, - подчеркнул замглавы. - Сейчас перед аграриями стоит следующая задача – обработать паровые участки – это более 11 тысяч гектар. Те поля, где поднялись грунтовые воды, еще стоят в воде. Поэтому пришлось перенести пары на другие участки. Обработка паров на сегодняшний день выполнена на 53 процента".

Сергей Максимов дополнил, что на данный момент в Ишимском районе продолжается подготовка к уборочной и активно идет заготовка кормов.

Инна Кондрашкина