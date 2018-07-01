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Тюменские приставы закрыли шумную закусочную на тридать суток

Общество, 15:54 11 июля 2018

Фото r89.fssprus.ru

На 30 суток опечатали закусочную судебные приставы в Тюмени. По решению суда заведение закрыли за шум, сообщает областное управление службы судебных приставов.

Причиной административного наказания для индивидуального предпринимателя стали слишком шумные посетители. Измерения уровня звука в квартире тюменца, расположенной над заведением, показали превышение допустимых значений. Ранее жильцы уже не раз жаловались руководству предприятия, но, не сумев решить проблему, обратились в Роспотребнадзор.

Суд признал вину индивидуального предпринимателя. В качестве наказания к руководству было применено административное приостановление деятельности сроком 30 суток.

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# закусочная , Роспотребнадзор , судебные приставы

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