Вслед за волосом пророка Мухаммеда в Тюмень приедут шедевры из Эрмитажа и Русского музея

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Для волоса пророка Мухаммеда Тюменский музейный комплекс им. Ивана Словцова закупит и смонтирует специальную витрину – бронированную, с климат-контролем. Эта мусульманская реликвия станет центром выставки "Байрам – реликвии и традиции", которая впервые откроется в Тюмени 14 августа

Об этом сообщил директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Для таких реликвий обязательны особые условия безопасности и хранения, - пояснил он. - Кроме того, посетители смогут увидеть уникальные предметы, имеющие отношения к многовековой истории ислама и богатой культуре татарского народа".

Условия, которые создают в музее, по словам Виктора Новакаускаса, позволят в будущем увидеть в Тюмени шедевры из Эрмитажа, Русского и Пушкинского музеев.

"Мы планируем и другие залы музея оборудовать подобным технологическим оборудованием, которое позволит принимать у нас уникальные коллекции из лучших музеев страны, - подчеркнул он. - Сейчас разрабатывается национальный проект экспозиционно-выставочной деятельности, который позволяет направлять в регионы уникальные фундаментальные выставки. Для них будут нужны особые условия хранения, к чему мы сейчас готовимся".

Борис Олейник