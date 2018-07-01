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Более двухсот особо охраняемых природных территорий примут участие в конкурсе "Доброволец России – 2018"

Общество, 16:27 11 июля 2018

фото Минприроды РФ

105 заповедников, 54 национальных парков и 58 федеральных заказников привлечены к участию в конкурсе "Доброволец России – 2018", сообщает Минприроды России.

Конкурс проводится для формирования культуры добровольчества в России и развития основных направлений волонтерства. В рамках мероприятия планируется выявить и поддержать волонтеров, лидеров молодежных НКО, чья социальная деятельность имеет значение для дальнейшего развития добровольчества. Конкурс проводится по 12 номинациям.

К участию в конкурсе приглашают представителей добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих групп в возрасте от 8 лет.

Ознакомиться с положением о проведении Конкурса, зарегистрироваться и подать заявку можно в единой информационной системе "ДобровольцыРоссии".

Номинация конкурса "Вокруг меня" призвана поддержать проекты, направленные на организацию комфортной городской среды, создание новых культурных пространств, помощь в благоустройстве населенных пунктов и охране природы.

Ежегодный конкурс "Доброволец России" проводится в течение 8 лет.

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# добровольцы , заповедники , конкурс

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