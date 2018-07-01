Виктор Новакаускас назвал дату премьеры фильма "Тобол" в Тюмени

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Долгожданная премьера художественного фильма "Тобол" состоится в Тюмени во Дворце культуры "Нефтяник" 21 ноября 2018 года.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас.

"Думаю, что это будет интересно посмотреть всем, - отметил он. - Проект интересный, масштабный".

Съемки этой исторической драмы режиссера Игоря Зайцева, в основе которой реальные исторические события, были завершены в апреле 2018 года. В главных ролях заняты известные российские актеры Илья Маланин, Дмитрий Дюжев и Дмитрий Назаров. Выход в широкий прокат в России запланирован на ноябрь 2018 года.

Согласно опубликованному синопсису, фильм расскажет об офицере новой гвардии Петра I Иване Демарине, отправляющемся в Тобольск по приказу царя, где он находит свою возлюбленную и втягивается в заговор князей, которые ищут золото Яркенда.

Борис Олейник