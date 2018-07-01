Аграрный аналог индустриального парка - "Фермерская деревня" - тестируют в районах

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

"Фермерская деревня" в Армизонском районе - очень интересный и перспективный проект, направленный на развитие малых форм хозяйствования. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"Фермерская деревня" - аграрный аналог индустриального парка, рассказал Владимир Чейметов. На пяти площадках по 2 га каждая создаются условия для развития инвестиционных проектов в сфере животноводства. Осенью 2017 года за счет средств Тюменьэнерго к "Фермерской деревне" проведена линия электропередачи. В 2018 году планируется подведение водопровода за счет средств местного бюджета. Площадки предоставлялись фермерам через аукцион.

"Армизонские фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств получили возможность реализовать свой потенциал, на практике показать свои подходы к организации малого сельскохозяйственного бизнеса", - рассказал заместитель губернатора. Сегодня в "Фермерской деревне" реализуют инвестиционные проекты четыре хозяйства, пятый участок готовят к проведению аукциона. Резиденты "Фермерской деревни" воспользовались грантами Минсельхоза РФ и финансовой поддержкой областного Инвестиционного агентства

"Конечно, мы с интересом ждем результатов проекта - настолько эффективной будет экономика этих хозяйств, каких производственных показателей они добьются. Думаю, в дальнейшем опыт Армизонского района найдет применение и в других муниципалитетах региона", - отметил Владимир Чейметов.

Во время рабочей поездки в Армизонский район "Фермерскую деревню" посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор. Фермеры обратились к нему с просьбой оказать содействие в строительстве дороги с щебневым покрытием к их хозяйствам. Цена вопроса - около 4 млн рублей. Александр Моор обещал помочь решить проблему в течение ближайших двух лет.

"Сельские жители, желающие создать свои небольшие сельхозпроизводства, могут рассчитывать на поддержку муниципальной и региональной власти. Я думаю, все формы хозяйствования хороши - и крупнотоварные, и малые. Все зависит от местных условий. Поэтому нам вместе с главами муниципалитетов и областным департаментом агропромышленного комплекса необходимо подумать об усовершенствовании действующих в регионе механизмов государственной поддержки малого сельскохозяйственного бизнеса. Это один из путей развития экономики сельского муниципалитета", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко