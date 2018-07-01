Выпускники ТИУ получили направления на трудоустройство в АО "Транснефть – Сибирь"

Фото пресс-службы АО "Транснефть - Сибирь" Фото пресс-службы АО "Транснефть - Сибирь"

24 человека выпускника Тюменского индустриального университета получили направления на трудоустройство на производственные объекты АО "Транснефть-Сибирь".

Направления на работу выпускникам вручили заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" по управлению персоналом и общим вопросам Ариф Алиев и председатель объединенной профсоюзной организации предприятия Евгений Кирьянов.

На работу в АО "Транснефть – Сибирь" придут выпускники, завершившие обучение по целевому набору. Студенты обучались нефтегазовому делу, автоматизации технологических процессов и производств, электроэнергетике и электротехнике, экономике, управлению персоналом, управлению на транспорте.

К моменту трудоустройства в АО "Транснефть – Сибирь" все молодые специалисты уже обладают достаточным объемом практических навыков, которые они получили во время прохождения производственной практики на объектах АО "Транснефть – Сибирь". Еще будучи студентами, они принимали участие в экскурсиях на производственные объекты АО "Транснефть – Сибирь": Тюменский ремонтно-механический завод, Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий, линейную производственно-диспетчерскую станцию "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов.