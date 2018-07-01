Итоги семейного фотоконкурса подвели в центре "Семья"

Фото пресс-службы центра "Семья" Фото пресс-службы центра "Семья"

Победителями фотоконкурса #вфокусеСемья, организованного региональным социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних "Семья", стали семья Земцовых и семья Симоновых, набравшие наибольшее количество "лайков" на своих фотоколлажах, сообщили в пресс-службе центра.

Подведение итогов и награждение победителей состоялось 7 июля, в преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верности на проекте "Лето в Семье". Победители получили ценные призы – тур выходного дня в оздоровительный центр "Красная гвоздика" и сертификат на посещение оздоровительного комплекса от Центра "Семья". Участники смогут отдохнуть всей семьей и получить массу положительных эмоций.

"Идея с проведением конкурса возникла у нас в связи с празднованием юбилея – Центру "Семья" в нынешнем году исполнилось 25 лет. Мы планировали радовать семьи города и области различными мероприятиями, конкурсами, фестивалями, семейными праздниками и подарками. Семьи – дети, подростки, их родители – это основные потребители услуг нашего Центра, партнеры во всех проектах нашего учреждения, все мероприятия, которые проводит наш Центр – для них. Мы стараемся создать благоприятную среду для совместного семейного времяпрепровождения, саморазвития, общения", - отмечает директор "Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" Елена Перминова.

В течение лета фотозоны будут расположены в Центре "Семья" по адресу пр. Геологоразведчиков, д.14а и открыты для всех желающих в рамках работы проекта "Лето в Семье" каждую среду с 15 до 18 часов и каждую субботу с 10 до 13 часов.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" - это многопрофильная организация социального обслуживания населения. Центр предоставляет населению региона целый комплекс услуг, реализует инновационные социальные технологии, программы и проекты, успешно осуществляет социальное проектирование. Официальный сайт http://centr-semya72.ru/. Руководитель – Перминова Елена Владимировна.