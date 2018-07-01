Свердловские госавтоинспекторы пересели на скоростные мотоциклы

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Четыре скоростных мотоцикла "YAMAHA XT 1200ZE" поступили в автопарк ДПС областной госавтоинспкции. На их покупку из бюджета было выделено более 5 млн рублей, сообщает правительство Свердловской области.

Как отметили в областной ГИБДД, теперь сотрудники ДПС смогут более оперативно реагировать на происшествия на городских улицах и в сельской местности.

"Одной из причин приобретения именно этих моделей мотоциклов стала их повышенная проходимость, а, значит, сейчас у госавтоинспекторов будет больше возможностей преодолевать какие-либо препятствия", - отметил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Габдорахманов.

Напомним, в 2017 году из областного бюджета было выделено 300 млн рублей на техническое обеспечение работы свердловской полиции. В феврале 2018 года Главному управлению МВД России по Свердловской области были переданы более 200 новых автомобилей. В распоряжение стражей порядка тогда поступили легковые машины, спецавтомобили, микроавтобусы.