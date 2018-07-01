Лошади способны различать настроение человека

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Лошади способны различать выражение лица и настроение людей. К такому мнению пришли английские биологи, сообщает ИА "Метеовести".

Похожие исследования эмоциональной близости между людьми и лошадями проводились и в Японии. Ученые пришли к выводу, что лошади не просто умеют распознавать эмоции человека, но и могут сопоставлять выражения человеческих лиц с тоном голоса их обладателей. При этом, лошади способны производить эту довольно сложную для парнокопытных операцию даже в тех случаях, когда наблюдают за незнакомыми людьми.

Свой вклад в изучение взаимодействия людей и лошадей внесли и специалисты из Франции. Они установили, что фыркая, лошади не просто прочищают свои дыхательные органы от пыли, как считалось ранее. Оно представляет собой способ выражения положительных эмоций.

Исследователи наблюдали за почти пятью десятками лошадей на протяжении длительного времени и точно установили, что животные производят фырканье гораздо чаще в ситуациях с приятным контекстом, и это самый популярный у лошадей способ выразить свои положительные эмоции.