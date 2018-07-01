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Ямальские спасатели выявили нарушителей на воде

Происшествия, 16:38 12 июля 2018

фото ГУ МЧС России по ЯНАО

Девять протоколов об административных правонарушениях составили инспекторы по маломерным судам в ходе рейдов в акватории населенных пунктов Аксарка, Горнокнязевск и Харсаим, сообщает управление МЧС России по ЯНАО.

Инспекторы провели совместный рейд с транспортной полицией. Нарушителям вручили протоколы, провели беседы, а также раздали памятки по безопасности на воде.

Инспекторы напоминают, выходя на воду, судоводитель должен не забыть с собой все необходимое: судоводительские права, билет и талон с соответствующей отметкой о прохождении технического осмотра. И, кроме этого, водное судно должно быть оборудовано необходимым спасательным и техническим имуществом.

В проведенном рейде основными нарушениями стали отсутствие технического осмотра судов и отсутствие спасательных жилетов.

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# инспекторы ГИМС , реки , Ямал

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