Строительство "пизанской башни" в Тюмени завершат в конце сентября

Фото 72room.ru Фото 72room.ru

Сегодня, 12 июля, стало известно, что строительство дома по ул. Беляева, 23 в Тюмени, названного жителями города "пизанской башней", будет завершено в конце сентября 2018 года. Таким образом, уже осенью дольщики получат ключи и смогут заселиться в свои квартиры.

В этом начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова заверил руководитель строительной компании ООО "Новый город – Инвест+" Юрий Попов. Застройщик подчеркнул, что уверен: дом можно ввести в эксплуатацию.

Решение о возможности достройки и дальнейшей эксплуатации дома было принято по итогам повторной, третьей по счету, экспертизы, которая была назначена в марте 2018 года решением суда. Специалисты компании "Тюменьгражданпроект" после тщательного обследования пришли к выводу, что 14-ти и 9-ти этажные секции дома находятся в нормативном техническом состоянии и будут пригодны к вводу в эксплуатацию, после завершения всех строительно-монтажных работ.

Ранее застройщик ООО "Новый город – Инвест+" подавал иск в Арбитражный суд Тюменской области к проектировщику о взыскании убытков в связи с креном фундамента здания. Теперь же, после получения заключения экспертов и устранения крена фундамента здания, иск кампания отозвала и в ближайшее время приступит к завершению строительства дома.

"Экспертиза проведена, сделаны однозначные выводы, что завершение строительства и дальнейшая эксплуатация здания безопасна. Есть уверенность, что никаких катаклизмов с этим домом не будет, поэтому я отозвал иск. Нашелся инвестор, который поможет нам завершить строительство здания до конца сентября", - пояснил Юрий Попов.

Стоит отметить, что дом готов к завершению строительства и ввода его в эксплуатацию, в нем осталось провести совсем немного работ. В ближайшие два месяца строители смонтируют системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарную автоматическую сигнализацию, системы отопления нежилых помещений и произведут благоустройство территории и ряд других работ.

Ситуация со строительством дома находится на особом контроле главного управления строительства Тюменской области, органов прокуратуры.

13 июля с инициативной группой дольщиков дома встретится врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Речь пойдет о процедуре завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, дальнейшей передаче его собственникам жилья. На встречу также приглашены представители общественности, правоохранительных органов, прокуратуры Тюменской области.

Любовь Голышева