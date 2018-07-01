Роспотребнадзор дает советы, как не отравиться грибами

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Собирать грибы следует вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Складывать грибы лучше в плетеные корзины — так они дольше будут свежими. В полиэтиленовых пакетах или мешках они быстро портятся. Собирать нужно только хорошо знакомые виды грибов и срезать их с целой ножкой.

Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывать все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали.

Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.

Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде; хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

При покупке грибов нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. На рынках и ярмарках к продаже грибы не промышленного производства допускают только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов.

При покупке грибов в магазине нужно внимательно рассматривать упаковку. Грибы не должны быть загнившими или испорченными.

Ежегодно в Российской Федерации регистрируется около 1 тыс. пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.