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Фабрика резьбы по кости откроется в Архангельской области

Общество, 08:27 16 июля 2018

фото ИА "Север-пресс"

Фабрика резьбы по кости откроется на базе художественного профессионального училища № 27 имени Н. Д. Буторина с. Ломоносово Холмогорского района Архангельской области в новом учебном году, сообщает Министерство образования РФ.

В распоряжении студентов появятся не только просторные учебные классы и мастерские, но и своя столовая, конференц-зал, музей, общежитие на 25 мест с прачечной и тренажерным залом. Достаточное количество помещений в новом здании позволит создать учебно-производственный комплекс и обеспечить производственную часть отдельным входом.

Планируется, что открытие косторезной фабрики на базе училища даст возможность не только сохранять и развивать уникальный промысел мастеров Поморья, но и объединит образовательный процесс и производство: в период обучения студенты училища будут проходить практику, а после выпуска при желании трудоустраиваться на фабрику и продолжать совершенствовать свои навыки.

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# Архангельская область , резьба по кости , студенты , училище , фабрика

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