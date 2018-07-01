Как отличить молоко от не молока: осенью изменится упаковка

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Изменения техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции" вступят в силу с 15 июля, сообщает Роскачество.

Главное нововведение – уточняется понятие и классификация молочных продуктов с заменителем молочного жира: теперь таким продуктам запрещено использовать "молочные термины" и их сочетания. Если в составе продуктов есть растительный жир, то они не смогут называться молоком, маслом и творогом. Также молочные термины исключаются из товарных знаков, маркировки и с этикетки продуктов. Эксперты Роскачества объяснили, как теперь будут называться и выглядеть продукты с заменителем молочного жира.

В ноябре 2017 года Евразийской экономической комиссией, в которую входят эксперты России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии, был принят закон, согласно которому производители, использующие растительные жиры, стабилизаторы и консерванты, не имеют права использовать такие названия, как "сметанный продукт", "творожный продукт" и прочие. Изменения были инициированы, разработаны и приняты, чтобы более полно реализовать право покупателя на достоверную информацию о продукте.

Люди должны без проблем определять, что перед ними – традиционный продукт из молока или похожий товар с использованием растительного жира, говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. "Роскачество совместно с экспертами работало над этими изменениями законодательства, так как наш товарный рынок должен поступательно двигаться в сторону "честной этикетки". При этом, мы не говорим об опасности продукции, произведенной с применением растительных жиров – более того, например, за рубежом потребление таких продуктов растет. Но необходимо полное и правдивое информирование потребителя о составе продукта, который он покупает".

По новым правилам из наименований молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. В наименование должны быть включены слова "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", а также информация о технологии их производства. Например, "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра, сметаны, творога, кисломолочного продукта и т.д.". Например, на том товаре, что раньше можно было называть "сырный продукт", теперь будет написано "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра".

"Если ранее продукт мог называться "масло растительно-сливочное", то теперь этикетка не будет трактоваться двояко. Спорные и неоднозначные названия продуктов – это один из примеров так называемого "легального фальсификата", когда путем маркетинговых инструментов потребителя фактически вводили в заблуждение", - говорит Елена Саратцева. Она отметила, что Роскачество продолжит работу по мониторингу качества молочного рынка, и будет рассказывать потребителю о детальных результатах.

Когда изменят этикетку?

Закон вступает в силу 15 июля, однако ни в этот, ни в ближайшие дни никаких изменений на полках магазинов не произойдёт. У предприятий есть 180 дней на то, чтобы изменить упаковку и оформить новые декларации на продукцию с изменёнными названиями и маркировкой.

"Ожидается, что первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках осенью. А полный переход произойдёт ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности; такие как ультрапастеризованное молоко и некоторые виды кисломолочных продуктов. Роскачество будет внимательно следить за тем, чтобы на рынке не осталось продуктов, не исполняющих требования законодательства", - говорит Елена Саратцева.

Как будет выглядеть упаковка?

В обновлённом техрегламенте указаны размеры надписей для продуктов с заменителем молочного жира. Так, обязательная часть наименования, содержащая фразу "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" и информацию о технологии производства продукции, должна быть нанесена шрифтом не менее 2,5 мм. Также введена обязательная надпись "Содержит растительные масла", размером не менее 3 мм.

Важное дополнение: в документе четко говорится, что обе надписи должны стоять на лицевой стороне упаковки или этикетки и быть контрастными, то есть – легко читаться. Также на упаковку наносится маркировка, содержащая информацию о массовой доле немолочного жира в виде процентного содержания в продукте (например, массовая доля жира 15%, в том числе растительного жира 6%).

Вышеуказанные изменения позволят потребителям четко различать продукцию с добавлением или без добавления заменителей молочного жира, изменения ужесточают требования к маркировке продукции именно с заменителями жира.

Вредно и опасно?

Вопреки устойчивым стереотипам, растительные масла в качестве заменителей молочного жира – это далеко не всегда опасно. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что продукты с заменителем молочного жира безопасны, если это не частично гидрогенизированные масла. Частично гидрогенизированные масла содержат большое количество трансжиров, чрезмерное потребление которых ВОЗ считает одним из рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Однако, стоит отметить, что гидрогенизированные масла прежде всего используют при производстве маргарина для промышленности, выпечки на основе него, изделий во фритюре и других продуктов с большим сроком годности. Растительные масла в молокосодержащей продукции, как правило, не содержат большого количества трансжиров, так как не проходят частичную гидрогенизацию.

Если совсем коротко, то между настоящим молоком и тем, которое произведено с добавлением растительных масел, обычно нет разницы с точки зрения безопасности, если оно приготовлено добросовестно. Но следует еще раз подчеркнуть – промышленное производство молочки с заменителями молочного жира обходится дешевле. А значит и цена на нее должна быть ниже.