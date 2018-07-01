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Аграрии Нижней Тавды провели химпрополку посевов

Экономика, 17:16 13 июля 2018

фото администрации Нижнетавдинского района

На посевной площади более 25 тыс. га аграрии Нижнетавдинского района завершили химическую обработку против сорной растительности, сообщает администрация района.

Аграрии обработали более 90 % паров. Главные силы земледельцев направлены на заготовку сена и сенажа. Всего для зимовки скота полеводы планируют заготовить 4,6 тыс. тонн и 28,3 тыс. тонн соответственно.

В хозяйствах также ведется работа по ремонту зерносушилок и техники к началу уборочной страды.

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# Нижняя Тавда , подготовка техники , посевы , уборка урожая , химическая обработка

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