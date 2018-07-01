Аграрии Нижней Тавды провели химпрополку посевов

фото администрации Нижнетавдинского района фото администрации Нижнетавдинского района

На посевной площади более 25 тыс. га аграрии Нижнетавдинского района завершили химическую обработку против сорной растительности, сообщает администрация района.

Аграрии обработали более 90 % паров. Главные силы земледельцев направлены на заготовку сена и сенажа. Всего для зимовки скота полеводы планируют заготовить 4,6 тыс. тонн и 28,3 тыс. тонн соответственно.

В хозяйствах также ведется работа по ремонту зерносушилок и техники к началу уборочной страды.