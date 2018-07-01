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Изборский клуб и Югра подписали соглашение о сотрудничестве

Общество, 16:43 13 июля 2018

фото правительства ХМАО-Югры

Информационно-экспертный центр "Изборский клуб" и правительство ХМАО-Югры подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на патриотическое воспитание молодежи, сообщает правительство округа.

"Соглашение с Изборским клубом заключается в связи с тем, что мы считаем перспективным и необходимым развитие сотрудничества с этой организацией, – сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин. – Уже есть совместный проект по внедрению образовательного модуля по гражданско-патриотическому воспитанию в школы региона – это комплект материалов, видеолекций, касающихся различных ключевых событий в истории России, направленных на формирование патриотических взглядов подрастающего поколения. У Изборского клуба имеется множество проектов, идей. Мы видим серьезный потенциал организации для реализации нормативно-правовых документов федерального и окружного уровня. На данный момент мы рассматриваем ряд предложений".

Ожидается, что специалисты Изборского клуба будут участвовать в мероприятиях по патриотическому воспитанию югорчан, вносить предложения по совершенствованию организации патриотического воспитания в регионе, способствовать повышению интереса молодежи к изучению истории России и Югры, созданию условий для укрепления связей и преемственности поколений.

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# Изборский клуб , патриотическое воспитание , соглашение , Югра

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