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Передовые технологии упорядочили пассажирские перевозки в Ишиме

Общество, 15:48 13 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Система контроля подвижного состава ГЛОНАСС и внедрение системы автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) значительно улучшили ситуацию в сфере пассажирских перевозок в Ишиме.

По словам первого заместителя главы города Алексея Веренчука, на сегодня регулярное и четкое исполнение рейсов в городе составляет почти 95%. Лидер по качеству перевозок - пассажирское автотранспортное предприятие Ишима. АСОП позволила наладить четкий контроль за перевозкой льготников. Решили в Ишиме и проблему с нелегальными перевозчиками. После нововведений в городе исчезли маршрутки с табличками "Льгот нет".

Напомним, в 2017 году году пожилые ишимцы жаловались на недобросовестных перевозчиков, которые отказывали им в льготном проезде. Наибольшее число нареканий от горожан звучало в адрес частных предпринимателей, 40 маршрутных такси которых ходят по семи городским линиям.

Пассажиропоток общественного транспорта в 2017 году составил 12 млн пассажиров. В день услугами автобусов и маршруток пользуются около 8 тыс. ишимцев.

Инна Кондрашкина

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# АСОП , ГЛОНАСС , Ишим , льготы , общественный транспорт

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