Участники тюменского полумарафона "Стальной характер" на стартовой

Полумарафон «Стальной характер». Фото ИА "Тюменская линия" Полумарафон «Стальной характер». Фото ИА "Тюменская линия"

Регистрация участников тюменского полумарафона "Стальной характер" началась в шатре регистрации на Центральной площади Тюмени (ул. Республики, 52). Получить стартовые пакеты можно 13 июля до 20 часов и 14 июля с 8 до 11 часов 30 минут.

Чтобы получить доступ на дистанции, любителям спорта понадобится заручиться справкой от врача, а также иметь при себе ряд документов, напоминают организаторы полумарафона "Стальной характер". С полным перечнем требований можно ознакомиться на сайте steelcharacter.ru.

14 июля в полумарафоне "Стальной характер" примут участие представители 33 регионов России, а также приедут спортсмены из Казахстана. Каждому участнику предстоит преодолеть одну из предложенных дистанций. Разыгрываются денежные призы: общий призовой фонд составляет 610 тыс. рублей.

Участникам предложат три трассы: 5, 10 или 21,1 км. Результаты последней будут зафиксированы по правилам Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS) и могут пойти в индивидуальный зачет атлетов, а также установление личных рекордов.

Самой популярной дистанцией стала именно в 21,1 км. На нее зарегистрировалось 38,3 % участников. Дистанцию 10 км выбрали 34,3 %, а 5 км – 27,4 %. Проверить свои силы и выносливость чаще всего хотят мужчины – их больше 65 %. Впервые в забеге "Стальной характер" могут участвовать подростки от 16 до 18 лет: для этого им необходимо иметь письменное разрешение от родителей.

Каждый финишер получит фирменную медаль с изображением достопримечательностей Тюмени. А по пять человек, которые быстрее соперников преодолеют дистанции в 10 и 21,1 км в мужском и женском зачете, получат призы. Таким образом, на вознаграждение могут рассчитывать 20 самых быстрых участников обоих дистанций – 10 мужчин и 10 женщин.

Подать заявку на участие и узнать более подробную информацию можно на сайте проекта steelcharacter.ru.

Лина Орлова