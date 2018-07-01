Ресторанный день пройдет в субботу в "Преображенском"

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14 июля в жилом районе "Преображенский" состоится полюбившийся жителям Тюмени масштабный гастрономический праздник. Море вкусностей и напитков, развлечения, хорошее настроение и музыка, мастер классы и многое другое ждут гостей мероприятия.

Третий год подряд местом проведения Ресторанного дня в Тюмени становится "Преображенский". Как показал опыт предыдущих лет, просторные и яркие дворы района способны с комфортом вместить всех участников и гостей мероприятия. Хотели большого и вкусного праздника? Получите!

По традиции в фестивале еды примут участие популярные тюменские бренды общественного питания, а также событийные гастрономические проекты, созданные специально для подобных фестивалей. Посетителям предложат разнообразные блюда: от сочного и горячего барбекю до панкейков, напитки из натуральных ягод и фруктов, сладкие десерты, острые хот-доги и…приходите, сами все увидите и попробуете! Полный список гастрономических точек можно посмотреть вот здесь.

Старт Ресторанного дня состоится в 10 часов в Соседском центре "Преображенский" (ул. Александра Протозанова 10 корпус 1). Здесь пройдет соседский завтрак с мастер-классом от известного шеф-повара Тюмени.

В 16 часов начнет работу фуд-корт на свежем воздухе (на хоккейном корте в ЖР "Преображенский", ул. Александра Протозанова 12). Именно здесь расположатся точки общественного питания. Здесь же состоятся конкурсы, активности и дискотека под открытым небом.

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А теперь, внимание, информация для гостей "Преображенского"! До района можно добраться на трех автобусных маршрутах:

Маршрут №89 (ЖД Вокзал - Преображенский), остановка "Офис продаж ГК ЭНКО".

Маршрут №39 (СК "Здоровье" - Ямальский-2), остановка "Преображенский".

Маршрут №16 (Преображенский - Пермякова - 50 лет октября - Республики), остановка "Преображенский".

По вопросам сотрудничества звоните по телефону: 8-922-261-95-99 (Дарья).

До встречи на Ресторанном дне в жилом районе "Преображенский"!