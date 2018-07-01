Великая княгиня рассказала, каким, по ее мнению, должен быть "Императорский маршрут"

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень по праву может гордиться изменениями, произошедшими за 25 лет и счастливыми людьми, которые здесь живут. Об этом на встрече с общественностью города заявила Ее Императорское Высочество великая княгиня Мария Владимировна Романова.

Первый ее визит в Тюменскую область состоялся в 1992 году. Тогда глава Российского Императорского дома совершила объезд по многим городам, многие из которых ей показались печальными, а люди мрачными. Спустя четверть века, по словам великой княгини Марии Владимировны, ситуация поменялась кардинально.

"Сейчас у вас много улыбок, здесь рождается много детей, а это самый прекрасный признак, что дела намного лучше. Вы сами видите, какие громадные изменения произошли в Тюмени за 25 лет. Город не узнаешь, я искала то, что мне бы напомнило то время, но не нашла – все так прекрасно, чисто, много зелени, прекрасные старые здания, о которых заботятся. Видно, что они не заброшенные. Только могу вас поздравить. Отцы города (прим.ред.: сити-менеджеры) вложили много своей энергии и могут послужить примером того, что если стараться, в итоге сделаешь современный город. В Тюмени возродились храмы. Здесь все здорово", - поделилась впечатлениями она.

По достоинству оценила великая княгиня и участие муниципалитетов Тюменской области в "Императорском маршруте". Царская семья Романовых хорошо известна за рубежом, но нужно сделать этот маршрут паломническим, считает представитель династии.

"Безусловно, приятно, что есть такой маршрут. Очень хотелось бы, чтобы люди, которые будут сопровождать туристов, напомнили о духовной составляющей. По сути, это путь на Голгофу, который Николай II совершил со своей семьей. Нужно, чтобы люди знали о невероятной доброте этого человека, что до конца своих дней он всех прощал. Только любовь может победить зло. Туристы должны это почувствовать. Узнать правду о нашей истории", - считает она.

Во время встречи с общественностью великая княгиня ответила на все вопросы, касающиеся благотворительности, деятельности Императорского дома, поделилась планами о посещении Тобольска и Ханты-Мансийска. В ответ, представители Общественной палаты Тюменской области, в частности, председатель Геннадий Чеботарев вручил великой княгине Марии Владимировне книгу с детскими рисунками. Не остались в стороне и другие общественники, поблагодарив ее за визит в Тюменскую область.