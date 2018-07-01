Бум электромобилей в Тюмени предрекли эксперты

Фото пресс-службы АО "Тюменьэнерго" Фото пресс-службы АО "Тюменьэнерго"

К 2025 году в Тюмени может появиться около 350 электромобилей, об этом заявил кандидат технических наук, доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта" ТИУ и руководитель подпроекта "Тюменская область – регион транспорта будущего" Илья Анисимов.

Он отметил, что еще полтора года назад в Тюмени было официально зарегистрировано 10 электромобилей. Сейчас в городе около 40 электрокаров, сообщил Анисимов.

"Для нормальной работы (зарядных станций), чтобы не было очередей, в Тюмени должно быть около 1500 станций медленной зарядки", - делают прогноз в ТИУ.

Сеть зарядных станций необходимо развивать на придорожных парковках, плоскостных парковках, территориях ТЦ и придомовых зонах, уверен Анисимов.

"В последнем случае человек сможет оставлять машину на всю ночь – вечером поставил, утром выехал", -уточнил он.

Три новых зарядных станции для электромобилей появятся в Тюмени до конца 2018 года, соответствующее соглашение подписала городская администрация с компанией СУЭНКО. Еще три зарядные станции были установлены в Тюмени в прошлом году компанией "Тюменьэнерго" около ТРЦ "Гудвин", "Галерея Вояж" и "Панама". В течение года пользоваться заправками можно бесплатно, пишет "Вслух.ру".