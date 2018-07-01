К ишимским малышам приедет в гости Здравчик
Праздник здоровья, организованный областным центром медицинской профилактики, впервые пройдет в Ишиме 19 июля.
На площадке возле детской поликлиники Областной больницы № 4 развернутся веселые музыкальные соревнования и интерактивная программа "Полезные прививки". С правилами здоровья ишимскую детвору и их родителей познакомит самый большой малыш Тюменской области ростовая кукла Здравчик.
Для всех желающих будет организована фотозона, аквагрим и аттракцион "Бей – не жалей" - гигантская рогатка для выбивания злобных микробов.
В афише праздника здоровья и значится совершенно серьезная и взрослая тема – родители смогут побеседовать с профессиональным психологом на тему детских страхов и стресса.
Ишимцев ждут на праздник в детской поликлинике 19 июля с 12 до 14 часов.
Инна Кондрашкина