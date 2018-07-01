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Тюменцы пройдут экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию

Общество, 11:21 14 июля 2018

Фото crimea-news.com

Тюменская область станет 15 по счету регионом, принявшим участие в III Всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Любой желающий сможет пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах и получить необходимую консультацию. Акция пройдет в четырех городах области: в Тюмени (22-23 августа), Ишиме (21 августа), Тобольске (22 августа) и Ялуторовске (23 августа).

Пункты тестирования будут расположены в парках, у зданий ТЦ, в других общественных местах. Дополнительно тестирование проведут на крупных предприятиях области (21 августа). В мобильных пунктах будут работать квалифицированные специалисты СПИД-центров.

Акция, направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа, пройдет в рамках Государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции в РФ, сообщают организаторы.

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# акция , ВИЧ , здравоохранение , профилактика

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