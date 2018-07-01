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Спасенных из пещеры Кхао-Луанг школьников готовят к выписке

Общество, 12:31 14 июля 2018

Фото cod68.ru

Спасенных из пещеры Кхао-Луанг школьников выпишут из больницы 19 июля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

По данным министерстве здравоохранения Таиланда, восстановление детей идет хорошо. Как отмечается, вместе со школьниками также будет выписан и их тренер.

Ранее сообщалось, что большая часть спасенных школьников из пещеры в Таиланде находится в удовлетворительном состоянии. Дети, которые провели в пещере более двух недель, потеряли в весе около двух килограмм.

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