Тюменских школьников ждут на проект "Идем в Госавтоинспекцию!"

Тюменских школьников ждут на проект "Идем в Госавтоинспекцию!".

Ребята по приглашению руководителя областного управления ГИБДД Андрея Миллера посетят музейную экспозицию Госавтоинспекции, выставку ретро и современных автомобилей, используемых инспекторами ДПС при несении службы на улицах населенных пунктов и федеральных автодорогах Тюменской области. Автоинспекторы продемонстрируют детям приборы для измерения незаконной тонировки, алкотестер и расскажут, какие нарушения ПДД являются самыми опасными на дорогах.

"Школьники повторят правила дорожной безопасности, протестируют в темноте световозвращающие приспособления, чтобы понять, для чего они необходимы пешеходам, - отметил Андрей Миллер. - В музейной экспозиции Госавтоинспекции ребятам расскажут о вехах истории службы и пригласят после окончания школы приходить в Госавтоинспекцию, чтобы самим обеспечивать безопасность на наших дорогах. Это очень важно для нас, чтобы школьники с детства знали об опасностях и отвественной задаче службы ДПС".

Все участники проекта "Идем в Госавтоинспекцию" получат открытки, закладки, маршруты безопасности школьников, передает ГИБДД региона.