  • 23 сентября 202423.09.2024понедельник
  • USD92,5848
    EUR103,3773
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер западный

Тюменских школьников ждут на проект "Идем в Госавтоинспекцию!"

Общество, 18:44 22 сентября 2024

Тюменских школьников ждут на проект "Идем в Госавтоинспекцию!".

Ребята по приглашению руководителя областного управления ГИБДД Андрея Миллера посетят музейную экспозицию Госавтоинспекции, выставку ретро и современных автомобилей, используемых инспекторами ДПС при несении службы на улицах населенных пунктов и федеральных автодорогах Тюменской области. Автоинспекторы продемонстрируют детям приборы для измерения незаконной тонировки, алкотестер и расскажут, какие нарушения ПДД являются самыми опасными на дорогах.

"Школьники повторят правила дорожной безопасности, протестируют в темноте световозвращающие приспособления, чтобы понять, для чего они необходимы пешеходам, - отметил Андрей Миллер. - В музейной экспозиции Госавтоинспекции ребятам расскажут о вехах истории службы и пригласят после окончания школы приходить в Госавтоинспекцию, чтобы самим обеспечивать безопасность на наших дорогах. Это очень важно для нас, чтобы школьники с детства знали об опасностях и отвественной задаче службы ДПС".

Все участники проекта "Идем в Госавтоинспекцию" получат открытки, закладки, маршруты безопасности школьников, передает ГИБДД региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:10 22.09.2024Молодой водитель посчитал, что дороже продаст машину, проехав по пешеходной улице в Тюмени
19:59 22.09.2024Более 200 тыс. человек посетили инфопарк “Тюменская область, я люблю тебя!”
18:44 22.09.2024Тюменских школьников ждут на проект "Идем в Госавтоинспекцию!"
17:29 22.09.2024Как подготовить газон к зиме, рассказали тюменцам