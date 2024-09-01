Более 200 тыс. человек посетили инфопарк “Тюменская область, я люблю тебя!”

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 200 тыс. человек посетили инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре за 44 дня. 22 сентября – заключительный день работы пространства. Об этом сказал исполнительный директор инфопарка Павел Ханжин.

"Мы видели здесь абсолютно разную культурную, образовательную, развлекательную программу. Она включала в себя 26 дней муниципальных образований, девять отраслевых дней, девять дней органов государственной власти", – перечислил он.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Инфопарк вызвал интерес у людей разных возрастов. Например, более 150 экскурсий организовали для школьников, в них приняли участие более 6 тыс. детей.

За знания о родном крае местные жители могли получить подарки. Так, на площадке инфопарка проходила одноименная викторина. Она включала в себя вопросы об истории и будущем области. Участие приняли около 5 тыс. участников. Из них выбрали 30 победителей, которые отправились в путешествие по Тюменской области – в Тобольск, Ялуторовск, д. Кыштырла Тюменского района. Еще 30 человек получили наборы сувенирной продукции от инфопарка.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Инфопарк, по словам Павла Ханжина, стал первым шагом по созданию национального центра. В июле президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить план строительства объекта.

"Тюменская область стала одним из первых регионов, которые сделали шаг по созданию такого национального центра. Сейчас мы понимаем, какие будут сделаны шаги по исполнению поручения. В этот центр смогут приходить жители нашего региона, гости из других субъектов, в том числе зарубежные. На площадке таких посетителей было немало. Например, на этой неделе нас посетил министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко. Также, когда проходил марафон событий к 80-летию региона, побывали губернаторы Югры и Ямала. Для нас это было приятное событие", – поделился исполнительный директор инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!".

Гости оставили положительные отзывы по работе пространства. Они высоко оценили труд экскурсоводов, которые находились здесь ежедневно.

Площадка инфопарка включала в себя более десяти интерактивов. В локации "Звонок в прошлое" гости могли "дозвониться до предков". Жители региона назвали его одним из запоминающихся интерактивов.

Также популярностью пользовалась локация "Примерь на себя исторический образ": напечатано более 5 тыс. фотографий.

В специальную будку тюменцы опустили около 20 тыс. пластиковых крышек. Взамен они получали сердечки из переработанного пластика.

Напомним, интерактивный инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" был приурочен к 80-летию региона. Юбилейную дату отметили 14 августа 2024 года.

Инна Пахомова