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Министр энергетики Беларуси посетил инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!"

Политика, 14:48 19 сентября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко посетил инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре Тюмени 19 сентября. Для делегации дружественного государства, которая в эти дни находится с рабочим визитом в областном центре, провели экскурсию. Гостям рассказали об истории региона, его настоящем и будущем.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Во время обхода главе Минэнерго продемонстрировали предметы традиционной культуры, которые являются частью богатой истории тюменского края, а также летопись освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Программа "Сотрудничество", которую реализуют Тюменская область, Югра и Ямал, заинтересовала членов делегации Республики Беларусь, как и основные проекты развития региона. В их числе строительство межуниверситетского кампуса, реконструкция международного аэропорта и другие.

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Министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" своими впечатлениями от областного центра и форума TNF.

"При всех достижениях, а мы видим, как активно развивается город и область, самые прекрасные ощущения остались от работы на Промышленно-энергетическом форуме, мы искренне разделяем радость от ваших успехов. Для нас это действительно окно возможностей по кооперации с российскими компаниями. Тем не менее при всех технологических вопросах, я отмечу отношение людей. Его ощущаешь с первых шагов по тюменской земле, - это взаимоуважение, желание видеть друг друга, желание реализовывать вместе проекты. И когда ты это чувствуешь, то понимаешь – у нас обязательно все получится", - подчеркнул глава министерства.

В конце экскурсии каждый участник получил сердце из переработанных материалов с логотипом 80-летия Тюменской области.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Отметим, на пленарной сессии "Технологическая устойчивость: стратегия развития" Промышленно-энергетического форума TNF 18 сентября министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко заявил, что Тюменская область является одним из лидеров среди более 80 регионов РФ по товарообороту с Беларусью.

Оксана Корнеенкова

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# TNF , инфопарк , Минэнерго , Республика Беларусь

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