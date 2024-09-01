Министр энергетики Беларуси посетил инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко посетил инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре Тюмени 19 сентября. Для делегации дружественного государства, которая в эти дни находится с рабочим визитом в областном центре, провели экскурсию. Гостям рассказали об истории региона, его настоящем и будущем.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Во время обхода главе Минэнерго продемонстрировали предметы традиционной культуры, которые являются частью богатой истории тюменского края, а также летопись освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Программа "Сотрудничество", которую реализуют Тюменская область, Югра и Ямал, заинтересовала членов делегации Республики Беларусь, как и основные проекты развития региона. В их числе строительство межуниверситетского кампуса, реконструкция международного аэропорта и другие.

Министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" своими впечатлениями от областного центра и форума TNF.

"При всех достижениях, а мы видим, как активно развивается город и область, самые прекрасные ощущения остались от работы на Промышленно-энергетическом форуме, мы искренне разделяем радость от ваших успехов. Для нас это действительно окно возможностей по кооперации с российскими компаниями. Тем не менее при всех технологических вопросах, я отмечу отношение людей. Его ощущаешь с первых шагов по тюменской земле, - это взаимоуважение, желание видеть друг друга, желание реализовывать вместе проекты. И когда ты это чувствуешь, то понимаешь – у нас обязательно все получится", - подчеркнул глава министерства.

В конце экскурсии каждый участник получил сердце из переработанных материалов с логотипом 80-летия Тюменской области.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Отметим, на пленарной сессии "Технологическая устойчивость: стратегия развития" Промышленно-энергетического форума TNF 18 сентября министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко заявил, что Тюменская область является одним из лидеров среди более 80 регионов РФ по товарообороту с Беларусью.

Оксана Корнеенкова