  • 14 июля 201814.07.2018суббота
  • USD62,2934
    EUR72,4659
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер северный

На дороге по улице Карла Маркса ограничат движение

Общество, 13:17 14 июля 2018

Фото городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

Движение транспорта временно прекратится на автомобильной дороге по ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Калинина до пересечения с ул. Ленинградской, а также на ул. 9 Января в районе дома № 9 с 23 июля по 21 сентября.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, это связано с капитальным ремонтом тепловых сетей на ул. Карла Маркса и 9 Января.

Пути объезда - по улицам Мира, Транспортной, Куйбышева, Калинина.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:23 14.07.2018Новые велодорожки построят в Тюмени
13:17 14.07.2018На дороге по улице Карла Маркса ограничат движение
12:31 14.07.2018Спасенных из пещеры Кхао-Луанг школьников готовят к выписке
11:21 14.07.2018Тюменцы пройдут экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию