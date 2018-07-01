На дороге по улице Карла Маркса ограничат движение

Фото городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Фото городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

Движение транспорта временно прекратится на автомобильной дороге по ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Калинина до пересечения с ул. Ленинградской, а также на ул. 9 Января в районе дома № 9 с 23 июля по 21 сентября.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, это связано с капитальным ремонтом тепловых сетей на ул. Карла Маркса и 9 Января.

Пути объезда - по улицам Мира, Транспортной, Куйбышева, Калинина.