Серия встреч с передовыми западными философами пройдет на базе отдыха Лукашино

фото:utmn.ru фото:utmn.ru

Исследовательская школа "Иллюминации" пройдет на базе отдыха Лукашино Тюменской области с 23 по 29 июля. Организатором является "Центр новой философии" при поддержке Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета.

Подать заявку на участие мог любой желающий вне зависимости от академического статуса, цитируемости публикаций и актуальности исследований, однако, при подаче заявки необходимо было предоставить авторское эссе объемом не более 1 тыс. 300 слов по одному из трех направлений.

По итогу сочинений определись участники Школы. Основными темами, "треками", проекта оказались "Темные онтологии", связанные с пессимизмом, темным витализмом и наследием Гастона Башляра, Жиля Делеза, Вальтера Беньямина; парадигмы мысли под общим названием "Неорационализм"; а также обсуждение явлений труда, политики и времени в современном капитализме.

Как пишет "Тюменская область сегодня", особым требованием к конкурсантам было знание английского языка, так как большинство предстоящих лекций пройдет на именно на нем в виду огромного количества иностранных спикеров, философов, приглашенных из заграничных университетов. Участникам проекта на протяжении всех шести дней работы Школы бесплатно будет предоставлено питание и проживание в гостиничных номерах.