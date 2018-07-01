На Кубе признали право частной собственности

Куба. Фото с сайта about-planet.ru Куба. Фото с сайта about-planet.ru

Новая конституция Кубы ограничит срок пребывания на посту для главы государства десятью годами, а также признает право частной собственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное издание властей страны Granma.

Согласно проекту основного закона страны, публикуемому изданием, глава Кубы теперь сможет находиться у власти не более двух пятилетних сроков.

"Устанавливается должность президента и вице-президента республики", — говорится в тексте документа. Ранее должность главы государства называлась председателем Госсовета и Совета министров. Сейчас этот пост занимает Мигель Диас-Канель, в апреле сменивший Рауля Кастро.

Впервые текст конституции включает в себя запрет на дискриминацию по гендерным признакам и признание права частной собственности, отмечает Granma.