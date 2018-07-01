"Дорога снов" покажет "Сны улиц" самым маленьким театралам
Интерактивная зона "Дорога снов" для детей презентует форум на уличной площадке молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165-а) 15 июля с 16 до 18 часов.
Презентация Международного фестиваля уличных театров "Сны улиц" рассчитана на самых маленьких зрителей в возрасте от одного месяца, сообщают организаторы. Их ждут мягкий бассейн, ленточный лабиринт, пальчиковое рисование и зона развития мелкой моторики.
На уличной площадке дети вместе с родителями погрузятся в особенный мир проекта Babylab, который впервые пройдет на улице. Ребята постарше смогут разрисовать арт-объекты, которые украсят сам фестиваль 28 июля. Развлекать детей и их родителей будут актеры театральной студии "Все свои", а театр "Мимикрия" представит свою фотозону. Ранее идея детского театра, который позволяет зрителям включиться в процесс визуально, аудиально и тактильно, воплотилась в проекте Babylab молодежного театрального центра "Космос".
"Дети– неотъемлемая составляющая фестиваля "Сны улиц". Мы хотим показать, что он разнонаправленный, каждый на нем сможет найти что-то для себя. И чтобы презентовать часть активностей для детей, которые будут на самом фестивале, мы решили выйти на улицу с нашей интерактивной зоной", – рассказала руководитель проекта Babylab Виктория Заворотчева.
Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени 28 июля в 14 часов в Комсомольском сквере. Детей и взрослых ждет арт-пространство "Город снов" с мастер-классами, интерактивными площадками, фотозонами и аллеей художников, а также 13 театральных трупп из Тюмени, Самары, Уфы, а также из Республики Беларусь, Испании и Португалии.
XIII Международный фестиваль "Сны улиц" проходит в рамках благотворительной программы компании СИБУР "Формула хороших дел" при поддержке департамента культуры Тюменской области, департамента культуры администрации города Тюмени и МТЦ "Космос".