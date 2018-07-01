"Дорога снов" покажет "Сны улиц" самым маленьким театралам

Международный фестиваль "Сны улиц". Фото ИА "Тюменская линия" Международный фестиваль "Сны улиц". Фото ИА "Тюменская линия"

Интерактивная зона "Дорога снов" для детей презентует форум на уличной площадке молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165-а) 15 июля с 16 до 18 часов.

Презентация Международного фестиваля уличных театров "Сны улиц" рассчитана на самых маленьких зрителей в возрасте от одного месяца, сообщают организаторы. Их ждут мягкий бассейн, ленточный лабиринт, пальчиковое рисование и зона развития мелкой моторики.

На уличной площадке дети вместе с родителями погрузятся в особенный мир проекта Babylab, который впервые пройдет на улице. Ребята постарше смогут разрисовать арт-объекты, которые украсят сам фестиваль 28 июля. Развлекать детей и их родителей будут актеры театральной студии "Все свои", а театр "Мимикрия" представит свою фотозону. Ранее идея детского театра, который позволяет зрителям включиться в процесс визуально, аудиально и тактильно, воплотилась в проекте Babylab молодежного театрального центра "Космос".

"Дети– неотъемлемая составляющая фестиваля "Сны улиц". Мы хотим показать, что он разнонаправленный, каждый на нем сможет найти что-то для себя. И чтобы презентовать часть активностей для детей, которые будут на самом фестивале, мы решили выйти на улицу с нашей интерактивной зоной", – рассказала руководитель проекта Babylab Виктория Заворотчева.

Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени 28 июля в 14 часов в Комсомольском сквере. Детей и взрослых ждет арт-пространство "Город снов" с мастер-классами, интерактивными площадками, фотозонами и аллеей художников, а также 13 театральных трупп из Тюмени, Самары, Уфы, а также из Республики Беларусь, Испании и Португалии.

XIII Международный фестиваль "Сны улиц" проходит в рамках благотворительной программы компании СИБУР "Формула хороших дел" при поддержке департамента культуры Тюменской области, департамента культуры администрации города Тюмени и МТЦ "Космос".