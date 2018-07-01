Поисковики вернули тюменского красноармейца на малую родину

Фото Тюменского областного поискового отряда Фото Тюменского областного поискового отряда

Церемония передачи останков и церемония погребения погибшего солдата Великой Отечественной войны Николая Петровича Хохрина состоялось на родине бойца, в селе Чугунаево Нижнетавдинского района.

На малую родину останки доставлены в рамках Всероссийского проекта "Дорога домой", сообщает Тюменский областной поисковый отряд. Для родственников погибшего упокоение его останков в родном селе стало важным событием.

"Теперь я знаю, что у меня есть место в Тюменской области, куда я могу приехать и поклониться. Вся семья будет помнить и чтить его подвиг", - сказал потомок героя Валерий Хохрин.

Красноармеец Николай Петрович Хохрин 1910 года рождения, по данным сайта "Память народа" убит в бою 21 августа 1942 года в деревне Горки Темкинского района Смоленской области.

Останки были обнаружены и подняты в июне 2016 года поисковым отрядом "Каскад" (Смоленская областная общественная организация "Поисковое объединение "Долг") в Тёмкинском районе Смоленской области.

Лина Орлова