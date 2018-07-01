Общественники выступили за пересмотр правил авиаперевозок для инвалидов

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Иркутская авиакомпания "ИрАэро" попыталась отказать члену Общественной палаты РФ Галине Горбатых в покупке билета из-за того, что у нее, как человека, передвигающегося в инвалидном кресле, не было сопровождающего.

Как сообщают в пресс-службе ОП РФ, общественница, которая планирует в октябре посетить форум "Сообщество" в Южно-Сахалинске, захотела заранее приобрести билет. Получив отказ от авиакомпании, Галина Горбатых обратилась к уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия, где по факту ее обращения уже проводится проверка.

Авиакомпания отказала в продаже билета, ссылаясь на собственные правила перевозок. Согласно их правилам, перевозка тяжелобольных и больных на носилках, а также перевозка инвалидов в коляске (электроколяске, складном кресле), не имеющих возможности самостоятельно передвигаться на борту воздушного судна, производится только в сопровождении совершеннолетних лиц, обеспечивающих уход за больным в полете. Галине Горбатых предложили приобрести билет на сопровождающего.

"Я считаю, что это навязываемая услуга, в которой я не нуждаюсь, так как в полете не пользуюсь туалетом и не перемещаюсь по салону, в большей степени из-за неприспособленности самих бортов самолета. Я об этом знаю и так как много путешествую, то готовлюсь к полету заблаговременно. К тому же предложение ехать в сопровождении несет за собой большие финансовые затраты, так как, помимо дополнительного билета, человеку с инвалидностью нужно найти средства на проживание и питание в другом городе. Здесь явно прослеживается дискриминация по признаку инвалидности. Получается, инвалидность очень дорого стоит", — подчеркнула общественница.

В итоге после того, как она указала на нарушение компанией российского законодательства, билет ей все-таки продали, однако сообщили, что все обслуживание будет проводиться как со стандартным пассажиром, так как у авиакомпании нет отдельного бортпроводника или сотрудника, который будет наблюдать или контролировать.

"Я летала и международными авиакомпаниями, и дело доходило вплоть до того, что мне помогали стюарды ходить в туалет. То есть у них это входит в обязательства, они предоставляют такие услуги, и туалеты у них там адаптированы для людей с инвалидностью. Но это большие самолеты. Про наши самолеты говорить не приходится. Это глобальная проблема на сегодня, правила перевозки нужно менять", — уверена Галина Горбатых.

Общественница намерена проблему дискриминации людей с инвалидностью обсудить на круглом столе в Общественной палате РФ.