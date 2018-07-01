Шоу Гии Эрадзе "Баронеты" представят в тюменском цирке

Цирк" Баронеты". Фото организаторов Цирк" Баронеты". Фото организаторов

В тюменском цирке с 28 июля по 2 сентября Шоу Гии Эрадзе "БАРОНЕТЫ" вновь в Тюмени! Беспрецедентный проект, крупнейший по составу животных в Евразии, все цирковые жанры, титулованные артисты – шоу мирового уровня. Новое слово в дрессуре – интеллектуальное воспитание и обучение животных, в шоу их более 100: тигры, леопарды, черные пантеры, лилигры, медведи, лошади, пеликаны, попугаи, лисы, олени, собаки, верблюды, - такого разнообразия Тюмень еще не видела. Этот коллектив известного в цирковой индустрии продюсера, дрессировщика, Заслуженного артиста России и Грузии Гии Эрадзе, уже полюбился тюменцам, гастроли в 2016 году прошли с оглушительным успехом; сегодня артисты готовы представить обновленное шоу, еще более масштабное и зрелищное!

Шоу "БАРОНЕТЫ" существует четвертый год, за это время участники проекта завоевали более 20 международных наград, гастроли прошли в 21 городе, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а зрителями стали более 1 млн. 500 тыс. человек!

Свита Короля в полном составе в столице региона – 90 человек артистического состава – феерия на манеже, которая сменяется душевной историей настоящей любви знакомых с детства персонажей Мальвины и Пьеро – воздушных гимнастов на ремнях, но звучит она по-новому, по-настоящему, без страховки, без второго дубля…

Обладательница титула "Принцесса Российского цирка" Татьяна Махортова, самая роскошная невеста, грациозно вращая 40 хула-хупов, балансирует на зеркальном шаре … на "шпильках", в окружении шести пар балета. Попадая в сказочный мир под названием "БАРОНЕТЫ", невозможно оторвать взгляд от манежа, и вот уже весь зрительный зал – на седьмом небе от счастья, на мерцающих звёздах вместе с воздушными гимнастами.

Неизменный фаворит публики - номер Юрия Володченкова "Цыганская любовь" – это не просто дрессура, это дружба, многолетний труд и полное взаимопонимание: конь и наездник понимают друг друга, буквально по вздоху и работают как единое целое. Темперамент, страсть, сложнейшая работа и единственный в мире исполнитель трюка "конь на скакалке" – вот бешеный цыганский коктейль, позволивший завоевать "Серебряного Идола-2017" и Золотую награду XVIII Международного фестиваля во Франция, 2017.

Где любовь, там и свадьба: все зрители приглашены! Цыганский барон и его избранница в окружении удалых цыган, заводных цыганок и шестерых медведей выезжают на роскошно украшенном фаэтоне. Настоящий праздник страсти и огня – сложнейшая дрессура медведей в сочетании с оригинальной хореографией, а также авторскими трюками: медведи танцуют, ходят на передних лапах, перепрыгивают друг через друга, играют на музыкальных инструментах, ловят "букет невесты" и даже скачут верхом на коне! Дрессировщики – Екатерина и Алексей Плотниковы – обладатели "Серебряного Слона" на XIII Московском международном фестивале циркового искусства.

Также, завоевавшие высшие оценки международного жюри, акробаты конного аттракциона "Джигиты - Русь" (Золото VII Международного фестиваля в России и XVIII Международного фестиваля циркового искусства в Италии) демонстрируют умопомрачительные трюки на бешеной скорости! Хрупкие, но такие смелые, девушки под руководством Рустама Газзаева с лёгкостью выполняют "мужские" трюки, заряжая зрителей позитивом и патриотизмом!

Настоящая "Зимняя сказка" с оленями, белыми лисицами и борзыми в русском лесу, в гостях у Снежной Королевы – на манеже Тюменского цирка! Искрящийся снег, русские красавицы, в номере талантливых дрессировщиков Татьяны и Николая Исаевых. "Совместить несовместимое" – фирменный стиль Гии Эрадзе, и вот над залом летят, расправив трёхметровые крылья, розовые пеликаны, а на манеже сложные трюки выполняют другие жители "Райского сада" - попугаи ара и какаду.

Искрометные, талантливые, экспрессивные Заслуженные артисты РФ, клоунский дуэт "Долли и Домино" Лада и Александр Сарнацкие на протяжении всего спектакля будут развлекать и веселить зрителей через призму доброго юмора семейных отношений.

Силовая пара Братьев Варданян покорит сердца настоящих ценителей циркового искусства: исполнители рекордных трюков предстанут в образах шахматных Королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя. Воплощение силы, грации и атлетизма, демонстрация возможностей человека и безупречные образы – всё это "Шахматы"! Геворг и Андраник – победители 10-го телепроекта "Минута Славы: Юбилейный Сезон" на Первом канале, так что многие зрители уже успели восхититься ими с экранов телевизоров, а теперь смогут увидеть невероятную работу вживую! Также, атлеты представляют уникальный жанр – па-де-труа – акробатика на верблюдах.

Аттракцион с участием тигров, лилигров, леопардов и черных пантер (всего 12 хищников!!!) под руководством Наталии и Андрея Широкаловых – рекордсмен по количеству высших международных наград -10!!! Наталия – Заслуженная артистка РФ и обладательница Золотой короны фестиваля "Принцесса цирка", Андрей – обладатель звания "Дрессировщик года". Контактная дрессура нового поколения, авторские трюки, природная красота и сила таких разных, но одинаково опасных хищников, заставляет зал затаить дыхание и восхищаться!

Премьерные представления состоятся 28 июля в 17 часов и 29 июля в 17 часов. Далее по четвергам, субботам и воскресеньям по 2 сентября включительно. Стоимость билетов от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Детям до трех лет бесплатно со свидетельством о рождении.