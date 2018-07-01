Три выпускника Тюменской области получили по 200 баллов на ЕГЭ

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Трое выпускников школ Тюменской области получили 200 баллов по ЕГЭ за два предмета, сообщает региональный департамент образования и науки.

Это Анастасия Панасейко из 94 школы Тюмени: 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе, Александра Акуличева из 16 гимназии: 200 баллов на экзаменах по русскому языку и химии и Полина Мамаева из гимназии ТюмГУ: 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.

По предварительным итогам в регионе насчитывается 41 стобалльник. Впервые три выпускника получили 200 баллов.

Как отмечают педагоги выпускник, получивших максимальное число баллов, все результаты заслуженные. Ученицы показывали стабильно высокие знания на протяжении всех 11 лет, много читали и добросовестно готовились к экзаменам.

Золотая медалистка Полина Мамаева, помимо полученных 200 баллов, за профильную математику и английский язык набрала по 90 баллов по каждому предмету.

"Секрета успеха никакого нет, - отвечает выпускница. – Я долго к этому шла, класса с восьмого, наверное. Помогали упорство, трудолюбие, самостоятельные занятия. Я перечитывала учебники и восполняла пробелы в знаниях, если что-то было непонятно, читала снова, потом решала варианты ЕГЭ из открытого банка. При подготовке к ЕГЭ по английскому учила новые слова, читала тексты. Серьезную базу мне дали в гимназии № 21, где я училась до 10 класса. Устная часть иностранных языков на ЕГЭ, на мой взгляд, даётся легче, чем письменная. Я писала сочинения по обществознанию каждую неделю, по русскому языку – дважды в неделю. Одноклассники были в шоке и спрашивали: "Зачем ты это делаешь?". Дома меня всегда поддерживали, подбадривали и говорили добрые слова перед экзаменами. Когда я узнала первые результаты, закричала от радости, поэтому первой о ста баллах узнала мама. Когда пришел второй такой же результат по русскому, на радостях позвонила своей учительнице Наталье Тверских и подружкам. С такими баллами мне открыты любые дороги, документы буду подавать в Высшую школу экономики в Москве".

Добавим, первым 200-балльником ЕГЭ региона был Константин Бочкарев. На высший балл он сдал экзамены по физике и математике. После успешного окончания вуза молодой специалист стал педагогом физико-математической школы Тюменской области (ФМШ).

Выпускники Тюменской области продолжают получать результаты единого государственного экзамена. Баллы за последние ЕГЭ, сданные в резервные сроки, станут известны не позднее 17 июля.