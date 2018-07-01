Клуб "Полярная семья" стал обладателем Гран-при Всероссийского фестиваля

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Клуб молодых семей из Нового Уренгоя "Полярная сова" стал обладателем Гран-при Всероссийского фестиваля клубов молодых семей, который проходил в Ярославской области, сообщает правительство ЯНАО.

За право стать лучшими боролись более 400 взрослых и детей из 62 регионов России. Фестиваль состоял из образовательной программы, обмена опытом, дискуссии, творческих встреч для родителей. Отдельная программа была организована для детей. Среди поднятых тем на форуме – работа с современными медиа, развитие семейных клубов, вовлечение молодых семей в активную деятельность молодежных профессиональных сообществ, совмещение успешной карьеры и материнства и многие другие.

Участники мероприятия выступали в конкурсах визитных карточек (самопрезентация) и видеороликов. По итогам фестиваля ямальский клуб "Полярная сова" стал обладателем Гран-при.

Отметим, что всего в ЯНАО работает 41 клуб молодых семей. В 2017 году Всероссийский фестиваль клубов молодых семей состоялся в Костромской области. Ямал также представлял клуб "Полярная сова". Тогда новоуренгойцы заняли третье место.