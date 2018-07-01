В Ишиме напишут историю "Красного креста"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Решение о начале сбора исторических данных о деятельности общества Красный крест в Тюменской области и конкретно в Ишиме и Ишимском районе было принято на заседании круглого стола в администрации Ишима.

Красный крест на территории Приишимья присутствует уже давно. В современной истории особенно актуальной деятельность общественной организации стала в 2016 и 2017 годах, во время сильнейшего паводка в Ишиме. Активисты Красного креста организовывали пункты гуманитарной помощи для жителей города и района и оказывали психологическую поддержку населению.

Многим памятен случай, когда члены организации помогли в эвакуации лежачего пожилого человека из дома, который уходил под воду. Мужчина, несмотря на опасность, отказывался покидать жилище. Но именно благодаря общественникам пожилой мужчина согласился на эвакуацию.

История Красного креста в России насчитывает более 150 лет. Сейчас члены организации решили написать книгу о работе общества в Тюменской области.

"Мы получили президентский грант на сбор информации, издание книги и создание передвижной экспозиции об истории Красного креста в Тюменской области, - сообщил председатель Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации "Красный крест" Михаил Морозов. – Проект носит название "Лента истории российского Красного Креста в Тюменской области". Мы уверены, что эта книга займет достойное место в архивах и библиотеках региона. В этой связи хочется обратиться к жителям области с просьбой. Возможно, кто-то владеет информацией о деятельности организации или сотрудничал с ней, может поделиться своими воспоминаниями или атрибутикой прошлых лет".

О своей поддержке проекта заявили представители музейного комплекса им. П. Ершова и муниципального архива. Жителей Ишима и Ишимского района, готовых содействовать написанию книги про Красный крест, ждут в пункте Красного креста по адресу: г. Ишим, ул. Советская 14 и в городском музее.

Инна Кондрашкина