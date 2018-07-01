Жители Тарко-Сале получат новую набережную

Строительство набережной ведется в Тарко-Сале/фото правительства ЯНАО Строительство набережной ведется в Тарко-Сале/фото правительства ЯНАО

Жители Тарко-Сале получат новую набережную. Строители ведут работы с середины июня, сообщает правительство ЯНАО.

На объекте устраивают монолитную подпорную стену, монтируют и подключают декоративные светильники, прокладывают электрокабели, последние два вида работ выполнены на 35 %. Первую очередь планируют ввести в 2018 году, ее строительная готовность оценивается в 85 %.

В первую строительную очередь также входят работы по облицовке набережной плитами, устройству железобетонных конструкций подпорной стенки, часть работ по внутриплощадочным инженерным коммуникациям, устройство гранитного и кованого ограждения, монтаж блочной трансформаторной подстанции, малые архитектурные формы, часть благоустройства и многое другое.

Вторая очередь включает обустройство двух фонтанов, установку скульптур "Чум" и "Олень", мощение и облицовку гранитными изделиями элементов благоустройства, озеленение, высадку деревьев, прокладку инженерии и пусконаладочные работы.

Набережная вдоль береговой линии правого берега реки Пяку-Пур протяженностью 1 тыс. 350 метров, с подпорной стенкой из металлического трубчатого шпунта, ограждением, с лестничным сходом к воде, смотровыми площадками, газонами, пешеходными дорожками и малыми архитектурными формами. Особое место в проекте занимают два фонтана: "Каскадный" и "Музыкальный", железобетонный каркас которых готов на 95 %.

Озеленять территорию планируют на площади 18 тыс. кв. метров. На прилегающей к набережной территории обустроят парковку на 79 мест.