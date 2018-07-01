Новым цифровым оборудованием оснастили детский стационар областной больницы № 2

Фото ОКБ № 2 Фото ОКБ № 2

Цифровым рентгенодиагностическим комплексом с телевизионной системой на три рабочих места оснастили детский стационар Областной клинической больницы № 2.

Как сообщает пресс-служба больницы, оборудование отечественного производства позволяет быстро и безопасно проводить широкий спектр исследований. Но главное преимущество нового оборудования - высокое качество изображения при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

"Лечащий врач получает цифровые изображения в режиме онлайн, поэтому скорость проведения исследований в сравнении с обычным аппаратом увеличилась. Это особенно важно, когда требуется срочная постановка диагноза", - рассказала о преимуществах современной медицинской техники врач-рентгенолог больницы Ольга Галеева.

Детский стационар ОКБ №2 - единственное в Тюмени и области многопрофильное лечебное учреждение по оказанию детям плановой и экстренной специализированной помощи хирургического профиля.

Ежегодно он принимает около 12 тысяч пациентов с различной патологией в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе из Ханты‑Мансийского и Ямало‑Ненецкого автономных округов. Здесь сосредоточена практически вся детская хирургия и интенсивная терапия для детей юга Тюменской области. Проводится весь комплекс диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий для улучшения качества жизни и предупреждения ранней инвалидизации детей. Используются современные, наиболее эффективные схемы медикаментозной терапии, физиолечение, лечебная физкультура.